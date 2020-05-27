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Раскрыты объемы масштабного строительного провала в России


 Владимир Корниецкий0
Квартиры
Фото: https://storage.bash.news/5/A/F/5AFBBF8EAED681F9.jpg

2020-го года, а именно в апреле снизились объемы возведения многоквартирных домов. А именно на 41.5% относительно показателя предыдущего месяца, а по сравнению со значением аналогичного периода прошлого года на 36,5%. Такие масштабные строительные провалы раскрывает Росстат. Все материалы являются опубликованными и доступными на сайте ведомства.

Аналитики подсчитали, что в стране за месяц ввели в эксплуатацию всего 382 новостройки. Жилых домов было построено 11,5 тысячи. Известно, что 1,5 тысячи из них на участках, которые были предназначены для ведения садоводства. Новых квартир было введено всего 42,6 тысячи. В России с начала года построили 1,9 тысячи домов (многоквартирных). А это почти на десять процентов меньше, чем прошлом году в январе-апреле.

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В мае уже сообщалось о том, что половина российских застройщиков будут иметь риск не сдать вовремя в эксплуатацию жилые комплексы. Из-за кризиса (обусловлена пандемией коронавируса) возникает проблема в передаче дольщикам новых квартир.

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