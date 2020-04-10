Вот уже пятый месяц СМИ передают нам различные новости о коронавирусе COVID-19. Мы можем лишь с ностальгией вспоминать прошлую счастливую весну, которая абсолютно отличается от нынешней, ведь теплый сезон наступает, а народ сидит по домам, так сейчас введен режим самоизоляции. Но на фоне этого распространяются и всяческие мифы про коронавирус в России. О самых распространенных поговорим подробнее.
5 основных мифов про коронавирус
- COVID-19 — болезнь пожилых. Правда заключается в том, что в группе повышенного риска тяжёлого течения заболевания находится население с ослабленной иммунной системой. Однако любой человек может стать переносчиком инфекции.
- Найдены способы лечения китайского коронавируса. Тема пандемии не утрачивает своей злободневности со временем, поэтому находится немало персон, которые изъявляют желание получить прибыль на продаже витаминов, антибиотиков и даже вакцин от вируса. В действительности ситуация другая: на сегодняшний день нет доказанного препарата от заболевания. Все вакцины, противодействующие средства находятся в разработке в большом количестве лабораторий.
- Нет шансов спастись от данной инфекции. Миф, в некотором роде противоположный предыдущему. В социальных сетях и мессенджерах с декабря волнами налетает информация о том, что зараженному коронавирусом человеку поможет только кислородный препарат, которых в нашей стране очень не хватает. Неправда. Каждый день в России выздоровевших становится больше. На девятое апреля этот показатель составляет 711 человек.
- Посылки, а также фрукты, привезенные из Китая, переносят вирус. Очередная фейковая информация. Эти слухи стали такими популярными, что в ряде стран за их опровержение берутся самые высокопоставленные чиновники. Даже при допущении случая, что коронавирус попал на поверхность упаковки или кожуру, все равно с уверенностью можно сказать, что люди таким образом заразиться не смогут, поскольку условия для выживания вируса являются неподходящими.
- Лучшие средства защиты от коронавируса в России. Относительно недавно появились рекомендации по защите от болезни. Во-первых, алкоголь. Населению, особенно мужчинам, так как они более восприимчивы к вирусу, рекомендовано выпивать по двести пятьдесят грамм виски либо водки. Ошибка — то, что совет стал распространенным, ведь общеизвестный факт, что алкоголь ослабляет иммунитет, который так необходим в отличном состоянии при борьбе с коронавирусом. Во-вторых, соль. Если полоскать горло концентрированным раствором хлористого натрия, то вирус не представляет опасности. В-третьих, лук, который нужно прикладывать к разным частям тела. Но ни соль, ни лук не поможет вам в защите от вируса так, как помогут разумные решения и забота о себе и окружающих.
Исходя из информации, известной о коронавирусе, можно сделать следующий вывод: верить всем статьям, видеороликам и рассылкам нельзя: большинство из них — мифы. Мы, жители Российской Федерации, должны понимать и принимать сложившуюся обстановку. Нужно соблюдать элементарные правила поведения и не поддаваться натиску ложной новостной информации.