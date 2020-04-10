Вот уже пятый месяц СМИ передают нам различные новости о коронавирусе COVID-19. Мы можем лишь с ностальгией вспоминать прошлую счастливую весну, которая абсолютно отличается от нынешней, ведь теплый сезон наступает, а народ сидит по домам, так сейчас введен режим самоизоляции. Но на фоне этого распространяются и всяческие мифы про коронавирус в России. О самых распространенных поговорим подробнее.

5 основных мифов про коронавирус

COVID-19 — болезнь пожилых. Правда заключается в том, что в группе повышенного риска тяжёлого течения заболевания находится население с ослабленной иммунной системой. Однако любой человек может стать переносчиком инфекции. Найдены способы лечения китайского коронавируса. Тема пандемии не утрачивает своей злободневности со временем, поэтому находится немало персон, которые изъявляют желание получить прибыль на продаже витаминов, антибиотиков и даже вакцин от вируса. В действительности ситуация другая: на сегодняшний день нет доказанного препарата от заболевания. Все вакцины, противодействующие средства находятся в разработке в большом количестве лабораторий. Нет шансов спастись от данной инфекции. Миф, в некотором роде противоположный предыдущему. В социальных сетях и мессенджерах с декабря волнами налетает информация о том, что зараженному коронавирусом человеку поможет только кислородный препарат, которых в нашей стране очень не хватает. Неправда. Каждый день в России выздоровевших становится больше. На девятое апреля этот показатель составляет 711 человек. Посылки, а также фрукты, привезенные из Китая, переносят вирус. Очередная фейковая информация. Эти слухи стали такими популярными, что в ряде стран за их опровержение берутся самые высокопоставленные чиновники. Даже при допущении случая, что коронавирус попал на поверхность упаковки или кожуру, все равно с уверенностью можно сказать, что люди таким образом заразиться не смогут, поскольку условия для выживания вируса являются неподходящими. Лучшие средства защиты от коронавируса в России. Относительно недавно появились рекомендации по защите от болезни. Во-первых, алкоголь. Населению, особенно мужчинам, так как они более восприимчивы к вирусу, рекомендовано выпивать по двести пятьдесят грамм виски либо водки. Ошибка — то, что совет стал распространенным, ведь общеизвестный факт, что алкоголь ослабляет иммунитет, который так необходим в отличном состоянии при борьбе с коронавирусом. Во-вторых, соль. Если полоскать горло концентрированным раствором хлористого натрия, то вирус не представляет опасности. В-третьих, лук, который нужно прикладывать к разным частям тела. Но ни соль, ни лук не поможет вам в защите от вируса так, как помогут разумные решения и забота о себе и окружающих.

Исходя из информации, известной о коронавирусе, можно сделать следующий вывод: верить всем статьям, видеороликам и рассылкам нельзя: большинство из них — мифы. Мы, жители Российской Федерации, должны понимать и принимать сложившуюся обстановку. Нужно соблюдать элементарные правила поведения и не поддаваться натиску ложной новостной информации.