Вот уже пятый месяц СМИ передают нам различные новости о коронавирусе COVID-19. Мы можем лишь с ностальгией вспоминать прошлую счастливую весну, которая абсолютно отличается от нынешней, ведь теплый сезон наступает, а народ сидит по домам, так сейчас введен режим самоизоляции. Но на фоне этого распространяются и всяческие мифы про коронавирус в России. О самых распространенных поговорим подробнее.

Исходя из информации, известной о коронавирусе, можно сделать следующий вывод: верить всем статьям, видеороликам и рассылкам нельзя: большинство из них — мифы. Мы, жители Российской Федерации, должны понимать и принимать сложившуюся обстановку. Нужно соблюдать элементарные правила поведения и не поддаваться натиску ложной новостной информации.

The following two tabs change content below.