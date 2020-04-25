Рассчитано влияние COVID-19 на среднюю продолжительность жизни

Ряд учёных из национальной службы в Шотландии по вопросам здравоохранения и университетов Эдинбурга и Глазго в результате проведения некоторых экспериментов пришли к выводу, что коронавирус заметно сокращает среднюю продолжительность жизни конкретного человека приблизительно на десять лет.

Специалисты тщательно сравнивали данные по пациентам с диагнозом коронавируса в Италии (выбрали именно эту страну для своего эксперимента) со шкалой, которая была когда-то разработана ВОЗ. Указанная шкала, как правило, используется с целью рассчитать, сколько лет жизни могут потерять в люди в результате заболевания определённой болезнью.

Исследователи в конечном итоге установили, что мужчины, инфицированные COVID-19, в средней сложности, теряли примерно тринадцать лет своей жизни, женщины, в свою очередь, где-то одиннадцать.

Один из авторов проведённого исследования в Университете Глазго отметил, что сейчас СМИ резко перекинулись, сосредоточили всё своё внимание на людях, больных не только коронавирусом, но ещё и имеющих перечень сопутствующих заболеваний, отягчающий общую картину. Также Дэвид Макаллистер рассказал, что на самом деле поправки на общее число и вид заболеваний, которые имеют долгосрочный характер, вовсе незначительно сокращают общую потерю лет ожидаемой и просчитанной заранее продолжительности жизни в результате летального исхода от вируса.

Напоминаем, одиннадцатого марта ВОЗ официально объявила вспышку китайского коронавируса мировой пандемией. На данный момент число заразившихся (берём данные во всём мире) составляет 2.7 миллионов человек, почти двести тысяч инфицированных скончалось и свыше семисот пятидесяти тысяч выздоровели. Коронавирус коснулся практически каждого государства в мире, по данным на сегодняшний день только одиннадцати странам удалось избежать заражения пока.