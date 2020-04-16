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Расслабляться россиянам пока что рано — Матвиенко


 Pavel Markovich0

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, 16 апреля высказалась о соблюдении режима самоизоляции и призвала россиян не расслабляться. Также, по сообщению РИА Новости, спикер просила не устраивать гадания по поводу того, когда угроза распространения нового коронавируса исчезнет или ослабнет.

Матвиенко
ФОТО: vladtime.ru

Главное сейчас для граждан, по словам Валентины Ивановны, — это соблюдение строгой дисциплины и предписаний врачей. Пока эксперты и ученые не придут к однозначному выводу, что ситуация с распространением инфекции идет на спад, нам всем придется «смиренно» соблюдать самоизоляцию, как бы не было это тяжело.

Как отметил ТАСС, по поводу привычного празднования Пасхи Матвиенко В. И. просила прислушаться к мнению патриарха Кирилла и остаться в этот великий праздник дома. Она подчеркнула, что истинно верующий человек дома имеет иконы и соответствующую возможность для празднования и молитвы.

«Рамблер» сообщает, что 16 апреля Леонид Рошаль, доктор медицинских наук, профессор, сказал, что Россия приблизилась к пику заболевания. За последние сутки число зараженных выросло на 3448 и достигло 27938 человек. Из этого количества заболевших 2304 вылечились, а 232 умерли. За прошлые сутки количество заразившихся было 3388, за день до этого — 2774 человека.

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