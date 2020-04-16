Расслабляться россиянам пока что рано — Матвиенко

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, 16 апреля высказалась о соблюдении режима самоизоляции и призвала россиян не расслабляться. Также, по сообщению РИА Новости, спикер просила не устраивать гадания по поводу того, когда угроза распространения нового коронавируса исчезнет или ослабнет.

Главное сейчас для граждан, по словам Валентины Ивановны, — это соблюдение строгой дисциплины и предписаний врачей. Пока эксперты и ученые не придут к однозначному выводу, что ситуация с распространением инфекции идет на спад, нам всем придется «смиренно» соблюдать самоизоляцию, как бы не было это тяжело.

Как отметил ТАСС, по поводу привычного празднования Пасхи Матвиенко В. И. просила прислушаться к мнению патриарха Кирилла и остаться в этот великий праздник дома. Она подчеркнула, что истинно верующий человек дома имеет иконы и соответствующую возможность для празднования и молитвы.

«Рамблер» сообщает, что 16 апреля Леонид Рошаль, доктор медицинских наук, профессор, сказал, что Россия приблизилась к пику заболевания. За последние сутки число зараженных выросло на 3448 и достигло 27938 человек. Из этого количества заболевших 2304 вылечились, а 232 умерли. За прошлые сутки количество заразившихся было 3388, за день до этого — 2774 человека.