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Регистрация смартфонов по IMEI может быть внедрена уже в следующем году


 Pavel Markovich0

Обязательная регистрация смартфонов по индивидуальному заводскому номеру (IMEI) может быть внедрена в России уже в середине следующего года. Информация об этом появилась на сайте «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму сразу после согласования всех деталей в администрации президента.

IMEI
Фото: infostart.ru

Предполагается, что обязательной регистрации будут подлежать только новые устройства, завезенные из-за границы. Ответственность за регистрации будет возложена на компанию-импортера.

В случае приобретения смартфона за границей частным лицом, это лицо должно будет зарегистрировать устройство самостоятельно. Регистрация будет платной, но размер платы пока не установлен. К тому же, устройства, приобретенные до вступления закона в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно.

Отмечается, что основная цель нововведения – усиление борьбы с кражами и незаконными поставками смартфонов. В момент регистрации абонент сможет внести номер в единую идентификационную базу. В дальнейшем, в случае утери устройства он сможет дистанционно заблокировать доступ к нему и подтвердить права владельца.

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