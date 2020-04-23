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Режим самоизоляции в России планируют продлить


 Pavel Markovich0

Правительство планирует продление карантинных каникул в России и в праздничные майские дни, и в чередующие между ними рабочие дни. Такая информация стала известна от издательства РБК. На сегодня в правительстве РФ считают данное решение наиболее оптимальным.

Карантин
Фото: www.pervo.ru

Один из возможных вариантов сценария — увеличить режим самоизоляции до 15 мая.

Также есть у властей имеется в запасе и второй вариант: в случае серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки, продлить самоизоляцию еще на месяц.

Глава РФ В. В. Путин в своем недавнем выступлении заявил, что пик эпидемии еще не настал в России и требуется приложить все усилия для сглаживания этого максимума и сокращения плато. Мы должны всеми силами сдержать резкий скачок заболеваемости, и насколько это возможно, снизить нагрузку на медицинские учреждения и врачей.

Последние данные по эпидемии Covid-19 в России: зараженных — 63103 человека, погибли — 568, вылечились — 4934 человек.

Рост за сутки составил 5083 человека, эта цифра самая большая в мире, на втором месте после России находится США, там заболели 2618 человек за последние сутки.

Стоит отметить, что в некоторых странах, таких как Германия, Австрия, Дания, Норвегия и ряде других, наметился спад инфицированных и карантинные меры постепенно снимают.

Примечательно, что в Австрии раньше всех ввели режим ЧС, и это позволило снизить рост заболевших и быстрее побороть эпидемию. С 14 апреля отдельные объекты торговли там уже открыты, а с 1 мая заработают остальные.

В России по официальным данным ввод режима ЧС не обещается и в мае. Режимы самоизоляции и запрет трудовой деятельности организаций, чья деятельность противоречит соблюдению социальной дистанции, не вошедшими в список в постановлении Правительства РФ, будут определяться региональными властями.

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