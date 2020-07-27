Роскачество: какая плесень на хлебе наиболее опасна

На хлебе чаще всего можно увидеть зеленую, сине-зеленую (чернильную) и черную плесень.

По мнению экспертов Роскачества самой ядовитой является плесень желтого (Aspergillus flavus) и черного цвета (Aspergillus fumigatus). Желтая приводит к появлению легочных заболеваний, черная — к тяжелой интоксикации. По некоторым данным плесень становится причиной развития бронхиальной астмы, аспергиллеза, перекрестной аллергии на некоторые продукты.

В зародыше плесень трудно заметить, поэтому важно отслеживать запах и вкус продукта. С появлением плесневого запаха или прогорклого вкуса у хлебобулочных изделий можно смело утверждать, что процесс порчи идет полным ходом. Такой хлеб есть уже нельзя, т.к. споры плесени уже распространились по всему продукту.

Чтобы сохранить хлеб свежим и полезным, необходимо держать его в темном месте как можно дальше от источников тепла и влаги. Это может быть хлебница с температурой внутри + 20-25°С и влажностью до 70%. Нельзя размещать хлебницу вблизи холодильника, плиты и раковины, так же как и нельзя класть хлеб на подоконник. Прямые лучи солнца способствуют появлению конденсата внутри упаковки, т.е. благоприятной среды для развития плесени.

Очень быстро хлеб плесневеет в пакете из полиэтилена, т.к. некуда испаряться образующейся влаге. В бумажном пакете или под полотенцем это происходит гораздо медленнее. Намного быстрее плесневеет нарезанный хлеб, чем батон.