Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Главная » Новости » Общество

Роспотребнадзор: есть насекомые страшнее комаров

Роспотребнадзор
Фото: planet-today.ru

Комары — это большая проблема для жителей России летом, но она не самая страшная. Светлана Рославцева, завлабораторией Института дезинфектологии Роспотребнадзора, рассказала радио Sputnik о более страшных насекомых.

Гнус — это большое количество летающих кровососущих насекомых в совокупности. К понятию гнуса относят:

  • комаров,
  • мокрецов,
  • мошек,
  • слепней.

По мнению доктора биологических наук Светланы Рославцевой, главная головная боль жителей России — это все же мошки. Их личинки могут разводится только в проточных водоемах, поэтому распространяются мошки по всей территории РФ. Особенно надоедливы и опасны они в Астраханской области. На юге численность мошек увеличивается где-то с 3 июля и в течение месяца длится это нашествие.

В России нет тех видов мошек, которые переносят опасные болезней, но мошкара все же доставляет массу неприятностей своими весьма ощутимыми укусами.

Защититься от гнуса можно с помощью длинных рукавов на одежде, брюк и реппелентов. Для мошек работают реппеленты самой высшей категории. Наносят их на кожу, действие сохраняется в условиях южной инсоляции не более 4 часов. Информация о том, что реппелент активен в течение 9 часов — это вымысел.

Комары Насекомые Роспотребнадзор Россия
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Многодетные семьи
Общество 0
Многодетным семьям предложили предоставлять нянь
Депутат Иван Сухарёв в своём выступлении предложил поддержку многодетным семьям, в частности, услуги няни.
Суррогатное материнство
Общество 0
Священнослужители выступили против суррогатного материнства
Резонансная история, произошедшая в Москве, не оставила общество равнодушным. Речь идёт о случае, когда
Самолет
Общество 0
Оценен риск заразиться COVID-19 в самолете 
Express уведомил, что пассажиры, которые пользуются услугами самолетов могут быть подвержены угрозе заболевания коронавирусом.
Кофе
Общество 0
Врач-терапевт: безопасно ли пить кофе в жаркую погоду?
Утренняя чашечка кофе — это распространённая привычка многих людей, спешащих на работу. Неизменным остаётся
Арктика
Общество 0
Плюсы и минусы для России от таяния ледников в Арктике
Глобальное потепление и последующее таяние ледников способствует систематическому разрушению инфраструктуры на территории Крайнего Севера.
Банкомат
Общество 0
Эксперт рассказал, как из банкомата безопасно снимать деньги
Злоумышленникам удобнее всего совершать преступления в банкоматах, которые находятся вне банковского офиса и вдали
Комариный укус
Общество 0
Врач-дерматолог рассказала, какие могут быть последствия от комариных укусов
В некоторых случаях самый обычный укус комара может привести к помутнению сознания и вызвать
Раздражающие качества
Общество 0
Исследование показало, что больше всего раздражает в коллегах по работе
Сервис по подбору персонала Работа.ру провел опрос более 4000 своих пользователей по всей России,
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.