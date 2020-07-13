Роспотребнадзор: есть насекомые страшнее комаров

Комары — это большая проблема для жителей России летом, но она не самая страшная. Светлана Рославцева, завлабораторией Института дезинфектологии Роспотребнадзора, рассказала радио Sputnik о более страшных насекомых.

Гнус — это большое количество летающих кровососущих насекомых в совокупности. К понятию гнуса относят:

комаров,

мокрецов,

мошек,

слепней.

По мнению доктора биологических наук Светланы Рославцевой, главная головная боль жителей России — это все же мошки. Их личинки могут разводится только в проточных водоемах, поэтому распространяются мошки по всей территории РФ. Особенно надоедливы и опасны они в Астраханской области. На юге численность мошек увеличивается где-то с 3 июля и в течение месяца длится это нашествие.

В России нет тех видов мошек, которые переносят опасные болезней, но мошкара все же доставляет массу неприятностей своими весьма ощутимыми укусами.

Защититься от гнуса можно с помощью длинных рукавов на одежде, брюк и реппелентов. Для мошек работают реппеленты самой высшей категории. Наносят их на кожу, действие сохраняется в условиях южной инсоляции не более 4 часов. Информация о том, что реппелент активен в течение 9 часов — это вымысел.