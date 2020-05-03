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Роспотребнадзор не исключает продления ограничений до июня


 Pavel Markovich0
Карантин
Фото: news.myseldon.com

Глава Роспотребнадзора считает, что после двенадцатого мая введённые ограничения из-за коронавируса можно будет постепенно начать ослаблять. Но делать это можно будет при одном условии, если сейчас граждане будут строго соблюдать введённые меры. Но в случае многочисленных нарушений ситуация не улучшится, прирост будет фиксироваться ежедневно, тогда власти примут вынужденное решение продлить карантин и даже ужесточить его.

В последние дни с каждым новым днём Россия бьёт свой рекорд по приросту инфицированных. Сегодня утром, согласно официальным данным, за стуки было выявлено свыше десяти тысяч заражённых.

Анна Попова в эфире федерального канала рассказала, что дальнейшие меры, принимаемые властями, будут целиком и полностью зависеть от оценки эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас объявлены официальные выходные, погода радует, если люди массово начнут нарушать ограничения, ситуация неизбежно в разы ухудшится, тогда власти после двенадцатого мая карантин ужесточат. Если же режим самоизоляции будет соблюдаться на протяжении ближайших двух недель, можно надеяться на ослабление и снятие ограничений. Глава отметила, что сейчас важно пересидеть праздники дома, как бы трудно это не было.

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Раннее Попова уже говорила, что снятие ограничений должно начаться с разрешения заниматься спортом на открытом воздухе. Также гражданам будет разрешено гулять небольшими группами (то есть два – три человека). Но опять же, возможно это будет при заметном снижении темпов заражения. Чиновница также делилась прогнозами своего профильного ведомства: эксперты уверены, что страну всё же ожидает всплеск заболеваемости. Хоть был период, когда несколько дней отмечалась стабильность. Но с тех пор кривая количества инфицированных вновь ползёт вверх. К сегодняшнему дню в нашей стране зафиксировано почти сто тридцать пять тысяч подтверждённых случаев заболеваемости. Число умерших близится к отметке в 1 300.

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