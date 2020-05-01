Роспотребнадзор: темпы распространения коронавируса могут снизиться в жару

Согласно сообщению, размещенному Роспотребнадзором 1 мая на сайте стопкоронавирус.рф, количество заболевших коронавирусной инфекцией может уменьшиться с наступлением жаркой погоды. Вместе с тем, было акцентировано внимание на возможной второй волне заболеваемости COVID-19.

Повторный всплеск заболеваемости возможен при условии возвращения граждан на места работы и учебы, а также при наступлении дождливой, холодной погоды, подчеркивается в публикации.

Гражданам РФ еще раз напомнили о необходимости соблюдения условий карантина, но на территориях с низкой вероятностью вспышки эпидемии ограничения могут быть не такими жесткими. Также рекомендуется сохранить возможность передвижения только в случае крайней необходимости.

Стоит напомнить, что немногим ранее Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, сообщила, что темпы наращивания заболеваемости коронавирусом удалось существенно снизить. В последние недели страна пребывала на «эпидемиологическом плато», то есть показатели заболеваемости оставались на одном уровне.