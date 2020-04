Российские школьники могут досрочно уйти на летние каникулы

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции власти России предпринимают ряд мер, главной целью которых является сведение к минимуму личных контактов граждан и необходимости выхода из дома. Одной из таких мер стало обращение представителей Минпросвещения к руководству школ российских регионов с рекомендациями по досрочному завершению учебного года.

Правда, уйти на каникулы раньше времени смогут не все дети, а лишь учащиеся первых-восьмых классов. Рассчитывать на длинные каникулы ребята смогут в том случае, если руководство школ решит перенести учебную программу, к изучению которой из-за карантина не удалось приступить, на следующий учебный год при условии написания проверочных работ в дистанционной форме.

Что касается ребят старших классов, то избежать очной сдачи ОГЭ им все же не удастся, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране. График проведения основных госэкзаменов и подготовительных курсов к ЕГЭ будет дополнительно согласовываться с властями регионов и правительством. Пока сдача основного и госэкзамена запланирована на 8 и 9 июня. Отмена ЕГЭ из-за эпидемии не обсуждается. Сдача литературы, географии и информатики – первых экзаменов – состоится, как и запланировано, 8 июня.

Ведомство также предоставило региональным властям полномочия самостоятельно решать вопросы, связанные с открытием школ, сокращением в классах численности учащихся, корректировкой программы и часов обучения в зависимости от обстановки. Главное требование при этом – строго придерживаться санитарных правил.

Несмотря на возникновение острой эпидемиологической ситуации в стране и вынужденный переход на онлайн-обучение, более половины школьников считают «удаленку» каникулами. Ребята не воспринимают всерьез такой вид подготовки, что вызывает у экспертов опасения относительно снижения качества получения школьных знаний.

Фото: dixinews.ru

