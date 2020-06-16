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Российские вузы теряют популярность среди выпускников


 Владимир Корниецкий0
Вузы
Фото: indicator.ru

Статистика последних исследований показала, что все больше выпускников средних школ России не имеют желания поступать в вузы. Изменения в предпочтениях школьников особенно ярко проявились за последние 10 лет. Согласно исследованиям Superjob.ru выпускники с 11 класса выбирают училища и колледжи для получения дальнейшего высшего образования.

В 2020 году среди школьников был проведен опрос, который показал, что из числа респондентов только 48% собираются поступать в высшие учебные заведения – это даже меньше половины. Еще 22% опрошенных выпускников средних школ связывают свое будущее с обучением в средних специальных учебных заведениях.

Если сравнить исследование со статистикой 2010 года, можно увидеть, насколько изменились предпочтения будущих абитуриентов. Тех, кто хочет поступить в высшее учебное заведение стало меньше на 32%, тогда как желающих учиться в колледжах и училищах наоборот стало больше (в 2010 их было всего 8% от числа опрошенных, сейчас – 22%). Кроме того, последнее исследование показало, что каждый пятый школьник совсем не определился, что будет делать после выпускного.

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Опрос был проведен в начале июня, в нем участвовало 1,6 тысяч респондентов (родители выпускников).

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