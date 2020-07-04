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Россия не будет подменять очное обучение дистанционным


 Владимир Корниецкий0
Владимир Путин
Фото: www.tatprofavtodor.ru

Президент России на встрече с рабочей группой по обсуждению поправок в Конституцию заявил, что полной подмены очного обучения на дистанционное образование в России не планируется.

Владимир Путин сказал, что про дистанционное обучение публично уже говорил на одном совещании. Ни в коем случае обычный естественный процесс получения и усвоения знаний не может быть полностью заменен дистанционным обучением. Ведь в учебном процессе чрезвычайно важно именно личное, прямое и живое общение учителя, преподавателя с учениками и студентами. В России нет планов по полной замене традиционной формы обучения и всего, что должно делать образование, дистанционным обучением.

Также Президент отметил, что научно-технический прогресс остановить невозможно. Это вредно и бессмысленно, но и подменять одну форму обучения другой нельзя. Здесь нужен особый контроль, должны быть выработаны точные рамочные и фундаментальные правила, и уже исходя из этих общих принципов нужно дальше развивать российское образование.

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