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Россия уже вышла на плато по коронавирусу — Скворцова


 Pavel Markovich0
Скворцова
Фото: prozhektor.info

В течение последних двух недель Россия фактически находится на плато по количеству выявленных заболеваний коронавирусом об этом заявила глава ФМБА В. Скворцова, выступая в эфире Первого канала.

По словам Скворцовой, медикам удалось добиться значительного уменьшения «темпов наращивания» случаев заражения. Резкий всплеск, зафиксированный 30 апреля, она охарактеризовала как «экстраординарный», но добавила, что такое иногда бывает.

Также Скворцова выразила свое согласие с мнением, что резкий рост числа заболевших до 7099 за сутки может ассоциироваться с отмечанием Пасхи, которое состоялось 19 апреля. Срок 11 дней как раз вписывается в инкубационный период развития вируса. При этом она напомнила, что периодические колебания допустимы и во время нахождения на плато – это нормально.

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По состоянию на 30 апреля, в России было подтверждено 106 498 случаев заражения, причем чуть больше половины из них – 53 739 – в Москве. Россия поднялась уже на 8 место в списке стран с наибольшим общим числом заболеваний, перегнав Китай и Иран. А в четверг, 30.04, диагноз Covid-19 был подтвержден у второго лица государства Михаила Мишустина.

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