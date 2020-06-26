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Россиян ожидает рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года


 Владимир Корниецкий0
ЖКХ
Фото: nashaplaneta.su

Россияне уже с 1 июля 2020 года станут платить за услуги ЖКХ больше. В разных регионах произойдут перерасчеты, но в среднем по стране платежка вырастет на 4%.

Так в столичном регионе вырастут цены на электро-и водоподачу (по холодному и горячему ресурсу), отоплению, водоотведение.

Сильнее всего «удар по карману» ощутят жители Чеченской республики. Индексация составит – 6,4%. Чуть менее вырастут тарифы в Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии – примерно 5-5,4%. Самый маленький прирост будет отмечен в Ненецком автономном округе – всего 2,4%.

Напомним, что ранее в СМИ заявлялось об установке новых интеллектуальных приборов учета электричества в РФ, также с 1 июля текущего года. Такое оснащение имеет расширенный функционал и способно проводить самостоятельные расчеты расхода электричества, а также передавать полученную информацию в надзорные органы. Более того, злостным неплательщикам, регулярно уклоняющимся от выплат по счетам, прибор сможет самостоятельно ограничить поставку услуги.

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