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Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с налогами

Эксперты предупреждают россиян о новой афере, а именно мошенничестве в сфере возмещения НДС.

По словам эксперта юридической компании «Позиция Права» Егора Редина, для мошеннических схем аферисты создают поддельные сайты. На этих порталах злоумышленники обещают гражданам вернуть часть средств за недавно совершенные покупки. Взамен мошенники предлагают посетителям произвести оплату услуг юриста, а также ввести реквизиты своей банковской карты.

Редин поясняет, что злоумышленники, создав поддельный сайт (например: «Единый центр компенсации населению»), зачастую используют для его дизайна элементы порталов государственных структур. Чтобы привлечь внимание граждан, на сайте аферистов может быть размещен выдуманный указ или постановление российских властей относительно возмещения НДС.

Поддельный сайт имеет специальную форму, которая позволяет посетителю с помощью банковской карты перечислить сумму налога, оплатить консультацию юриста, а также услуги по сбору или составлению документов.

В конечном итоге, мошенникам удается обманным путем завладеть не только деньгами, но и персональными личными данными граждан, которые естественно не получают никакой компенсации. Эксперты в сфере налогов предупреждают россиян о том, что подобные предложения могут поступить только от мошенников. Согласно российскому законодательству, правом на возмещение НДС обладают только иностранцы, вывозящие из РФ купленные товары.

Аферист Мошенничество НДС
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