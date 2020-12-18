Россиян в скором времени ожидает упрощенное оформление больничных

Минтруд анонсировал новость об упрощенном оформлении больничного листа. По сообщениям «Российской газеты» сейчас проект активно рассматривается Российской трехсторонней комиссией.

Суть нововведений заключается в предоставлении работником личных сведений работодателю для получения страхового обеспечения. Информация будет востребована при каждом новом устройстве на работу. Также ее можно предоставить в период рабочего процесса.

Теперь при наступлении страхового случая гражданину для получения пособия по обязательному социальному страхованию, достаточно предоставить руководству лишь недостающие документы.

Проект рассчитан на единоразовое предоставление работодателю таких данных как СНИЛС, паспортных сведений, банковских реквизитов для перечисления выплат. Министерство труда располагает данными о реализации схемы «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования в 77 регионах страны.

Несколько ранее «СМИ» информировал общественность, что выплаты по больничным листам и пособиям по материнству будут производиться напрямую от государства, а не от работодателя. Заявление было сделано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, премьер акцентировал внимание на планировании перехода на «проактивный формат работы» в 2020 году.