Россиянам грозит резкий рост тарифов ЖКХ

В настоящее время установка счётчиков по электрической энергии и их обслуживание проводится бесплатно. Правительство России планирует ввести в обязанности граждан оплату за эти счётчики. Поэтому платежи в квитанции могут существенно вырасти. О такой новости сообщает газета «Коммерсант».

Речь идет о поручение вице-премьера Юрия Борисова экспертам ФАС, Минэкономики и Минэнерго. Суд правительственных руководителей состоится 19 ноября. До этого времени они должны обдумать свои предложения, а затем их предоставить.

Перед ведомственными специалистами был поставлен вопрос. Как включить в платежи стоимость самих счётчиков и ежемесячную плату, но не допустить повышенного платежа за коммунальные услуги. В таком случае гражданам не придётся платить сверх нормы.

Сейчас в многоквартирных домах, благодаря ресурсоснабжающим организациям, установка счётчиков производится бесплатно. А частные дома живут за счёт сетевых компаний.

В августе замглавы ФАС, Виталий Королёв сообщил о повышении цен в России на ЖКХ на 4%. Такой подъём цен связывают с инфляцией текущего года.