Главная » Новости » ЖКХ

Россиянам грозит резкий рост тарифов ЖКХ

ЖКХ
Фото: vmeste.ru

В настоящее время установка счётчиков по электрической энергии и их обслуживание проводится бесплатно. Правительство России планирует ввести в обязанности граждан оплату за эти счётчики. Поэтому платежи в квитанции могут существенно вырасти. О такой новости сообщает газета «Коммерсант».

Речь идет о поручение вице-премьера Юрия Борисова экспертам ФАС, Минэкономики и Минэнерго. Суд правительственных руководителей состоится 19 ноября. До этого времени они должны обдумать свои предложения, а затем их предоставить.

Перед ведомственными специалистами был поставлен вопрос. Как включить в платежи стоимость самих счётчиков и ежемесячную плату, но не допустить повышенного платежа за коммунальные услуги. В таком случае гражданам не придётся платить сверх нормы.

Сейчас в многоквартирных домах, благодаря ресурсоснабжающим организациям, установка счётчиков производится бесплатно. А частные дома живут за счёт сетевых компаний.

В августе замглавы ФАС, Виталий Королёв сообщил о повышении цен в России на ЖКХ на 4%. Такой подъём цен связывают с инфляцией текущего года.

Вице-премьер ЖКХ Инфляция Россия
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News
Вам также может быть интересно
ЖКХ
ЖКХ 0
Названы регионы с самыми большими расходами на ЖКХ
Доля расходов проживающей в Республике Коми средней семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) составляет
ЖКУ
ЖКХ 0
В РФ могут усилить наказание за нарушение норм предоставления ЖКУ
Депутаты Госдумы вносят поправки в законопроект с учетом замечаний Минстроя, согласно которому увеличатся штрафы
Счетчик
ЖКХ 0
Правила проверки счетчиков поменялись в России
Согласно новым поправкам в законе «Об обеспечении единства измерений», с 24 сентября текущего года
Газпром
ЖКХ 0
В России хотят подключать население к газу за счет «Газпрома»
Партия «Единая Россия» хочет предложить организовать подключение газа россиянам за счет «Газпрома». Цена вопроса
Отопление
ЖКХ 0
Как снизить затраты на отопление жилых домов на 15%?
Уменьшить расходы на отопление можно на 15%, если будет проведена модернизация тепловых пунктов в
Новостройка
ЖКХ 0
Расходы на отопление в новостройках могут повыситься на треть
Упростить требования к энергоэффективности многоквартирных домов предлагает Минстрой России. Эксперты опасаются, что владельцы квартир
ЖКХ
ЖКХ 0
ФАС: почему растут тарифы на услуги ЖКХ?
Повышение тарифов на комуслуги необходимо для того, чтобы ЖКХ работало стабильно и качественно. Заявление
ЖКХ
ЖКХ 0
Исследование: экономия россиян при оплате ЖКХ в 1 полугодие составила около 6%
За первую половину 2020 г. при оплате коммунальных услуг граждане РФ смогли сэкономить. Эта
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.