Россиянам напомнили условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка

Определены категории граждан России, имеющие право на получение от государства ежемесячной выплаты на ребенка, о чем сообщает издание «Федеральное агентство новостей».

В ПФР напомнили, что данная выплата будет осуществляться из предназначенных для материнского капитала средств, а для ее получения необходимо соответствовать следующим условиям:

Мать и ребенок должны быть гражданами России;

Среднедушевой доход семьи не должен превышать размер суммы двух прожиточных минимумов;

Ребенок (для которого предназначена соцвыплата) родился не ранее 2018 года;

В ПФР поступило соответствующее заявление от получателя выплаты, которое нужно подать до истечения трех лет после рождения ребенка.

Выплата ограничена суммой, не превышающей установленному в конкретном регионе прожиточному минимуму, который в текущем году в Москве составляет 15 225 руб., а в Московской области — 12 688 руб. Данную соцвыплату можно получить вместе с причитающимся семье материнским капиталом.

Минтруд РФ 29 сентября этого года проинформировал о том, что в 2021 году будет увеличено пособие, предназначенное для детей в возрасте 3-7 лет и установленное в текущем году.