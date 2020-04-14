Россиянам прогнозируют жизнь в микроквартирах

Текущий кризис из-за пандемии вируса внес свои коррективы в жизнь россиян. Прогнозируется дальнейшее падение курса рубля, а вместе с ним и покупательной способности жителей. Но останется спрос на жилье, хотя и он претерпит некоторые изменения. Как считает федеральный застройщик «Талан», материалы исследования которого поступили в редакцию «Лента.ру», россияне в ближайшем будут отдавать предпочтение жилью меньшей площади.

По мнению аналитиков россияне будут вкладываться в недвижимость с целью сохранить свои накопления.

Сейчас нельзя опираться на опыт прошлых лет, потому что нет почвы для падения цен на недвижимость. Кризис совпал с ростом себестоимости строительства из-за внедрения на рынке проектного финансирования и уменьшения предложений на рынке первичного жилья.

Эксперты в один голос говорят, что из-за кризиса граждане РФ будут отдавать предпочтение микроквартирам, с небольшой площадью. Но при этом число двухкомнатных квартир в проектах не изменится.

Кризис вызовет следующую реакцию рынка: увеличится спрос на квартиры малой площади, а это однокомнатные и квартиры-студии, в новостройках, — вторят друг другу аналитики.

Чуть ранее в апреле начали говорить о том, что из-за пандемии остановится треть строек на территории России. Строители уже ощущают перебои со снабжением стройматериалами. Девелоперы в свою очередь говорят о снижении продаж, потому что многие для строительства объектов привлекали деньги дольщиков, объем поступления которых резко сократился из-за режима самоизоляции.