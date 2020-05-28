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Россияне из-за пандемии стали отдавать предпочтение работодателям с соцпакетом


 Владимир Корниецкий0
Россияне
Фото: https://static.life.ru/tmp/TASS_39155814-1584846467165.jpg

По опросу, который провели сервис «Работа.ру» и пенсионный фонд Сбербанка выяснилось, что за последние полтора месяца россияне изменили свой подход при выборе работодателя.

13% из опрошенных сообщили, что предпочитают компании, где предоставляется сотрудникам социальный пакет. 15% россиян оценили шанс заниматься спортом, 30% сообщили о пользе с бонусами для обучения, 40% отметили для себя важность в обеспечении на работе питанием, а наличие медицинской страховки респондентами было оценено в 67%, сообщает ТАСС.

Также, они сообщили, что для них помощь в трудный период от работодателей является приятным бонусом. Соцпакет не является для них приоритетом при выборе работы.

Респондентами было отмечено, что в результате режима самоизоляции, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции, изменился взгляд людей на стандартный соцпакет. Многие из них посчитали, что предложенные ДМС, оплата обучения и занятий спортом уже не доступны. Более 75% опрошенных также отметили, что работодателем должно предоставляться дополнительные социальные программы, в том числе пенсионная. А 40% сообщили, что являются готовыми финансировать накопления совместно с работодателем.

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NEWS.ru ранее сообщал, что большинство граждан России считают, что забота о здоровье-это прежде всего обязанность работодателя. При выборе работы ДМС-не самый важный, высокая и стабильная зарплата вероятнее привлечет внимание россиян к вакансии, чем предложенный соцпакет с ДМС, сообщают эксперты.

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