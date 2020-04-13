Россияне получат хорошие скидки на аренду жилья из-за коронавируса

Владельцы жилья согласны предоставить квартиросъемщикам скидку или отсрочку арендной платы во время эпидемии коронавируса. Новость опубликовало издание «Лента.ру» на основании информации, полученной от агентства «МИЭЛЬ-Аренда».

Риелторы утверждают, что в некоторых случаях понижение цены на аренду может составить до 50 процентов. Минимальный размер скидки на период самоизоляции или карантина — 10 процентов. Как отметили специалисты, арендодатели готовы пойти на уступки съемщикам жилья, если они не нарушают условия договора, соблюдают порядок в квартире, живут больше года и вовремя вносят оплату. Инициаторами скидки собственники выступают редко.

Спрос на аренду жилья за время карантина существенно снизился. По мнению экспертов, владельцы понимают, что во время самоизоляции новых нанимателей найти будет непросто, поэтому любым способом пытаются удержать жильцов. В риелторском агентстве считают, что арендодатель и арендатор всегда смогут договориться, если у них нормальные деловые отношения.

В начале апреля появилась новость, что в России во время самоизоляции запретят выселять нанимателей из съемного жилья. Такую инициативу в Госдуме выдвинул депутат Евгений Федоров. Он отправил предложение в письменном виде премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Политик сделал акцент на необходимости введения меры. Она должна предупредить нарушение режима самоизоляции, который объявлен в стране для недопущения распространения коронавирусной инфекции.