Россияне рассказали, чего именно им не хватает на самоизоляции

Нехватка живого общения — одна из основных причин возникновения трудностей в режиме самоизоляции, названная россиянами по результатам проведенных исследований Центром изучения потребительского поведения Роскачества и компанией Online Market Intelligence.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие 1047 респондентов, тогда как сам опрос охватил населенные пункты с проживанием более 100 тысяч человек. В итоге оказалось, что 56% опрошенных были недовольны именно недостатком живого общения, 26% из которых твердо уверены в невозможности заменить реальное контакты онлайн-общением, а 30% все-таки воспользовались альтернативным взаимодействием при помощи современных способов связи.

В число наиболее уязвимых слоев попадают женщины (60%), а также молодежь от 18 до 24 лет (67%) и, вполне ожидаемо, мужчины меньше остальных сетуют на подобного рода сложности (52%). Важным дополнением можно считать факт пребывания семей в условиях самоизоляции в дружественной атмосфере: у 44% опрошенных режим никак не отразился на отношениях, еще 23% быстро справились с возникшими в первые недели недопониманиями и с успехом приспособились к новым условиям.

Роскачество определило основные источники информации, связанные с отслеживанием распространения коронавирусной инфекции, названные респондентами. В их число вошли новостные интернет-ресурсы (78%), телевидение (60%) и социальные сети (59%). К последнему каналу чаще прибегают молодые люди 18-24 лет (76%) и 25-34 лет (66%), в то время как россияне постарше больше доверяют телевидению (45-54 лет — 72% и более 55 лет — 79%).

По мнению специалистов более половины опрошенных (74%) считают неоправданным перенасыщение СМИ новостями о пандемии. Однако, каждый четвертый (23%) доволен подачей информации, при этом возраст, пол, регион проживания респондентов не учитывался.

Ощутимое ухудшение качества жизни в последний месяц отметили 69% респондентов. Введение ограничительных мер в большей степени повлияло на москвичей — это подтвердили 77% опрошенных. Негативные тенденции остались практически незамеченными мужчинами от 18 до 24 лет, тогда как половина от общего числа респондентов этого возраста (53%) заявила об ухудшении качества жизни.