Россияне сделали выбор: опубликованы предварительные итоги голосования

Согласно предварительным подсчетам, подведенным после голосования по поправкам к Конституции России, стали известны приблизительные результаты.

За внесение поправок отдали свои голоса более 77,93% избирателей. По сообщению ТАСС, информация предоставлена ЦИК РФ по итогам рассмотрения 99,9% протоколов. Также Центральная избирательная комиссия РФ заявляет о 21,26% голосовавших, высказавшихся против поправок. Общее число проголосовавших составило 65%.

По данным ЦИК показательный уровень явки и поддержки поправок избирателями зафиксирован в Чечне, Дагестане и Тыве. В соответствии с информацией, полученной по итогам рассмотрения 97,84% протоколов, в Чечне положительно проголосовали 97,49% пришедших на голосование. В Дагестане выбрали отметку «за» 90,27% избирателей, тогда как в Тыве согласны с изменениями 96,79% голосовавших, сообщает РИА Новости.

Как известно, голосование о поправках в Конституцию РФ проводилось с 25 июня. Главным днем официально считался 1 июля. По информации агентства «Рамблер».