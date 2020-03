Россияне столкнутся с подорожанием загородного жилья

Как сообщает портал «Мир квартир» уже сейчас россиянам следует готовиться к существенному подорожанию арендной стоимости загородной недвижимости. Такой прогноз обусловлен ожидающимся всплеском спроса на загородные дома на фоне закрытия границ многих стран, в связи с мировой пандемией.

Согласно отчётам аналитиков, за последний год наблюдается увеличение арендных ставок на загородное жильё в среднем на 6 процентов. Как и следовало ожидать, наибольшее удорожание наблюдается в столичном регионе и в курортных зонах, где в среднем, ставка ежемесячной аренды составляет 57 тысяч рублей, в отличии от среднероссийского показателя в 33 тысячи рублей.

Как отмечают эксперты, в настоящее время рынок загородной недвижимости ещё не в полной мере отреагировал на текущую обстановку в стране и подавляющее большинство арендодателей попросту не успели поднять уровень цен. Во многом это связанно с невысоким спросом на аренду загородной недвижимости в прошлые годы, в силу чего далеко не все домовладельцы успели прочувствовать нынешнюю конъюктуру. В настоящее время цены на аренду дач всего на 5-10 процентов превышают прошлогодние.

Тем не менее, подобный штиль на рынке загородной недвижимости будет продолжаться недолго. Как предупреждает «Мир квартир» уже в ближайшее время цены на аренду дач неуклонно поползут вверх и, согласно прогнозам аналитиков, превысят прошлогодние в среднем на 20-50 процентов.

Ажиотажности спросу на аренду загородной недвижимости наверняка добавит недавняя рекомендация гражданам РФ от председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова «спасаться от вируса на огородах и дачах». При этом чиновник подчёркнул, что наличие подобной недвижимости у россиян является огромным конкурентным преимуществом.

