Руководители почти 30% компаний признались, что распустили сотрудников в отпуск без содержания

Из-за пандемии, вызванной стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом, власти России объявили нерабочим весь апрель. Лидер страны дал обещание гражданам, что их заработная плата сохранится, даже несмотря на пребывание в течение месяца в стенах собственного дома. Как выяснилось в ходе опроса, нерабочие дни многие компании не собираются оплачивать своим сотрудникам, невзирая на заявления Минтруда о признании этих действий незаконными.

Данные опроса, проведенного специалистами Центра стратегических разработок, показали, что каждая пятая компания из тысячи опрошенных вынуждена была сократить работникам заработную плату при сохранении продолжительности трудового дня. О переводе на неполный день и урезании зарплаты сообщили руководители почти половины принявших в опросе предприятий. Порядка 20% сотрудников удалось перевести на «удаленку» с одновременным снижением заработка. А в 16% организаций начались массовые сокращения граждан. Подчеркивается, что некоторые компании комбинируют эти пункты.

Также отмечается, что большинству компаний известно о возможности получить отсрочку по уплате налогов в течение ближайших 6 месяцев, предоставленную правительством. Каждый второй опрошенный работодатель осведомлен о нулевой ставке для кредитов, предназначенных на выплату зарплаты работникам, и отсрочке, касающейся уплаты этих кредитов.

Выполнять данные президентом обещания, по словам самих работодателей, не представляется возможным. Усугубляют ситуацию обвал рубля, резкое снижение стоимости «черного золота» и отсутствие прибыли. Все это подталкивает компании делать шаги, которые касаются оптимизации штата сотрудников и урезания зарплаты.

В свою очередь представители Минтруда призывают россиян не поддаваться на провокацию работодателей и в случае принуждения брать отпуск без сохранения заработка ставить в известность специалистов трудовой инспекции.

The following two tabs change content below.