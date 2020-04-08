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Руководители почти 30% компаний признались, что распустили сотрудников в отпуск без содержания


 Pavel Markovich0Связи поста: >

Из-за пандемии, вызванной стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом, власти России объявили нерабочим весь апрель. Лидер страны дал обещание гражданам, что их заработная плата сохранится, даже несмотря на пребывание в течение месяца в стенах собственного дома. Как выяснилось в ходе опроса, нерабочие дни многие компании не собираются оплачивать своим сотрудникам, невзирая на заявления Минтруда о признании этих действий незаконными.

Стройка

Данные опроса, проведенного специалистами Центра стратегических разработок, показали, что каждая пятая компания из тысячи опрошенных вынуждена была сократить работникам заработную плату при сохранении продолжительности трудового дня. О переводе на неполный день и урезании зарплаты сообщили руководители почти половины принявших в опросе предприятий. Порядка 20% сотрудников удалось перевести на «удаленку» с одновременным снижением заработка. А в 16% организаций начались массовые сокращения граждан. Подчеркивается, что некоторые компании комбинируют эти пункты.

Также отмечается, что большинству компаний известно о возможности получить отсрочку по уплате налогов в течение ближайших 6 месяцев, предоставленную правительством. Каждый второй опрошенный работодатель осведомлен о нулевой ставке для кредитов, предназначенных на выплату зарплаты работникам, и отсрочке, касающейся уплаты этих кредитов.

Выполнять данные президентом обещания, по словам самих работодателей, не представляется возможным. Усугубляют ситуацию обвал рубля, резкое снижение стоимости «черного золота» и отсутствие прибыли. Все это подталкивает компании делать шаги, которые касаются оптимизации штата сотрудников и урезания зарплаты.

В свою очередь представители Минтруда призывают россиян не поддаваться на провокацию работодателей и в случае принуждения брать отпуск без сохранения заработка ставить в известность специалистов трудовой инспекции.

 

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