С 26 июня в России вступает в силу новый закон о виноградарстве и виноделии

26 июня 2020 года вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии. Это основной нормативно-правовой акт винодельческой отрасли, в котором четко прописано понятий «вина России». Документ будет регулировать производство, оборот и потребление отраслевой продукции, а также контролировать недоброкачественные товары.

Названный законопроект был принят Госдумой еще в декабре. Он ориентирован на повышение качества и конкурентоспособности продуктов российского винного производства. При этом речь идет не только о стране, но и о мировом рынке.

В новом законе прописана специфика маркировки вина и розничной торговли вином. Теперь производитель должен предоставлять полную информацию о винограде, из которого изготовлен продукт: год урожая, территорию произрастания, сорт. Для алкогольных напитков крепче 22%, которые уже не считаются вином, в торговом зале должны быть предусмотрены специальные зоны отдельно от винной продукции. Также в принятом документе четко сформулировано понятие недоброкачественной или фальсифицированной продукции и прописан запрет на ее продажу.

Но главное положение закона, считают специалисты – это объединение виноделия и виноградарства в отдельную отрасль, координацией которой будет заниматься один уполномоченный госорган.