Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


С 26 июня в России вступает в силу новый закон о виноградарстве и виноделии


 Владимир Корниецкий0
Новый закон
Фото: cdn.iz.ru

26 июня 2020 года вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии. Это основной нормативно-правовой акт винодельческой отрасли, в котором четко прописано понятий «вина России». Документ будет регулировать производство, оборот и потребление отраслевой продукции, а также контролировать недоброкачественные товары.

Названный законопроект был принят Госдумой еще в декабре. Он ориентирован на повышение качества и конкурентоспособности продуктов российского винного производства. При этом речь идет не только о стране, но и о мировом рынке.

В новом законе прописана специфика маркировки вина и розничной торговли вином. Теперь производитель должен предоставлять полную информацию о винограде, из которого изготовлен продукт: год урожая, территорию произрастания, сорт. Для алкогольных напитков крепче 22%, которые уже не считаются вином, в торговом зале должны быть предусмотрены специальные зоны отдельно от винной продукции. Также в принятом документе четко сформулировано понятие недоброкачественной или фальсифицированной продукции и прописан запрет на ее продажу.

Читайте также:  Россиян ожидает рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года

Но главное положение закона, считают специалисты – это объединение виноделия и виноградарства в отдельную отрасль, координацией которой будет заниматься один уполномоченный госорган.

Связи поста: > > > >

 

Похожие записи:

  1. Риэлтор рассказал о преимуществах и недостатках жизни в апартаментах
  2. Почему смартфон не сможет уберечь личную информацию?
  3. Проведено исследование по эффективности ношения защитных масок для детей
  4. Вы можете идентифицировать алкоголика двумя вопросами
  5. Поможет ли лето побороть коронавирус?
  6. Эксперты рассказали, кто в России будет вакцинирован от коронавируса в первую очередь
  7. В России провели более 10 млн тестов на COVID-19
  8. Почему Госдума приняла закон с новыми правилами изъятия участков земли.
  9. Произведет ли коронавирус к обвалу цен на жилье?
  10. Что будет, если смывать туалетную бумагу в унитаз?

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments