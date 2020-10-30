С 30 октября для россиян ввели новый штраф до 90 000 рублей

Официально: 30 октября вступает в рабочее состояние долгожданный запрет на курение электронных сигарет (вейпов) и кальянов в неположенных местах, повествует ТАСС. Стоимость штрафа будет варьироваться от 500 рублей (для обычных граждан страны) и до 90.000 рублей (для юридических лиц).

Теперь никакую продукцию с содержанием никотина в общественных местах употреблять нельзя, в список данной продукции входят: электронные сигареты, кальяны, под-системы и др. Изменения напрямую коснётся отдельного вида бизнесов — кальянные, теперь они будут обслуживать только своим продовольствием, без питания.

На вопрос: «Для чего ввели данное ограничение?» ответили — Для снижение потребления табачных изделий, вследствие которого появляются определенные болезни. Цель — снизить рост заболеваний.

Закон проработан и уже известны полные стоимости штрафов: Физическим лицам (совершившим нарушение) — 500-1500 рублей. Руководящим лицам квалифицированных заведений придется отдать 40.000 рублей, Юридическим лицам вплоть до 90.000 рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов выдвинул идею, создать для «табачных» заведений отдельный код экономической деятельности, который даст право не откреплять кальянные, которые граничат с заведениями общественного питания. В качестве защиты, в письме министру экономики — Максиму Решетникову, был выдан аргумент который гласит о том, что отмена подобных заведений пагубно повлияет на экономику кафе и ресторанов, а следовательно и нанесет удар по общей экономике. Важная пометка заключалась в том, что кальяны как раз таки и увеличивали сумму «среднего чека» в этих заведениях.

Решением или же компромиссом в этой ситуации является создание стационарных «кальянных клубов» в основе которых будет стоять само продовольствие, а не питание.