С октября изменятся правила получения пособий и субсидий

С октября будет возвращен обычный порядок оформления выплат на детей. До этого момента из-за пандемии родителям автоматически назначались субсидии. Прежний режим, действовавший до введения вынужденных упрощений, предполагает подачу нескольких заявлений на рождение первого или второго ребенка до трех лет, как отмечает юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

По ее словам для получения пособия подается заявление, которое будет действовать пока ребенку не исполнится год. По достижении годовалого возраста заполняется еще одно заявление, с приложением всех необходимых документов. Как утверждает юрист Life.ru процедуру придется снова повторить для получения денежных выплат на детей до трех лет.

Сроки подачи заявлений на продление автоматически введенных на время карантина выплат ограничены. Начиная с октября перечисления будут производиться на карту «Мир» или на банковский счёт, без привязывания пластиковых карт остальных систем.

В ходе проведенных NEWS.ru исследований, опрошенные эксперты сошлись во мнении, что шансы, на получение безработными гражданами РФ дополнительных ежемесячных детских пособий, невелики. Известно, что некоторое время назад обсуждалось предложение Федерации независимых профсоюзов России об изменении статуса временной антикризисной меры в постоянную.