Главная » Новости » Общество

С октября изменятся правила получения пособий и субсидий

Субсидии
Фото: ivanovo-ogku.ru

С октября будет возвращен обычный порядок оформления выплат на детей. До этого момента из-за пандемии родителям автоматически назначались субсидии. Прежний режим, действовавший до введения вынужденных упрощений, предполагает подачу нескольких заявлений на рождение первого или второго ребенка до трех лет, как отмечает юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

По ее словам для получения пособия подается заявление, которое будет действовать пока ребенку не исполнится год. По достижении годовалого возраста заполняется еще одно заявление, с приложением всех необходимых документов. Как утверждает юрист Life.ru процедуру придется снова повторить для получения денежных выплат на детей до трех лет.

Сроки подачи заявлений на продление автоматически введенных на время карантина выплат ограничены. Начиная с октября перечисления будут производиться на карту «Мир» или на банковский счёт, без привязывания пластиковых карт остальных систем.

В ходе проведенных NEWS.ru исследований, опрошенные эксперты сошлись во мнении, что шансы, на получение безработными гражданами РФ дополнительных ежемесячных детских пособий, невелики. Известно, что некоторое время назад обсуждалось предложение Федерации независимых профсоюзов России об изменении статуса временной антикризисной меры в постоянную.

Исследование Пособия Россия Субсидия
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News
Вам также может быть интересно
Соцсети
Общество 0
В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей в социальных сетях
Главе Министерства цифрового развития направлено письмо от депутата ГД Евгения Федорова с предложением ужесточить
Врач-пульмонолог
Общество 0
Врачом названы первые признаки поражения легких
Врач-пульмонолог Сергей Пурясов на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о симптомах, которые указывают на поражение
Антибиотик
Общество 0
В России выявлен природный антибиотик универсального действия
Регулярно проводимые исследования позволили российским ученым выявить универсальный по своим свойствам антибиотик. О сенсационном
Рыба
Общество 0
Названа самая полезная для здоровья рыба
Большинство любителей рыбы и экспертов предпочитают рыбу, выловленную в северных водоемах. Они считают ее
Зарплата
Общество 0
Специалист рассказала, как правильно просить прибавку к зарплате
По мнению гендиректора рекрутинговой компании «ProPersonnel» Татьяны Доляковой, чтобы добиться желаемого результата в вопросе
Домашнее консервирование
Общество 0
Опасно ли домашнее консервирование — мнение Роспотребнадзора
Роспотребнадзор опубликовал сведения, которые подтверждают опасность домашнего консервирования. Главной проблемой солений стало распространение ботулизма
Детсад
Общество 0
В России предложили компенсировать семьям затраты на частные детсады
Появилось предложение о том, чтобы часть трат на содержание ребенка в частных детсадах компенсировать.
Собаки
Общество 0
МЧС: как защитить детей от бродячих собак?
Антон Гладилин, ведущий специалист ГУ МЧС РФ по Москве, рассказал, что должны делать взрослые
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.