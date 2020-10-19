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«Самоизолируйтесь» — такой призыв к жителям столицы прозвучал от мэра Собянина

Почти 2.8 млн. москвичей должны перейти на самоизоляцию. С понедельника на дистанционное обучение будет отправлено 660 тыс. старшеклассников. Такое сообщение было опубликовано в блоге столичного мэра Сергея Собянина.

«В Москве проживает около 2.1 млн. человек в возрасте 65 лет и старше. Они на период самоизоляции не должны покидать свои дома. Эти ограничения распространяются и на хронически больных граждан, которых в Москве насчитывается примерно 700 тыс. человек. С понедельника к ним должны присоединиться старшеклассники и студенты некоторых ВУЗов и колледжей, которые продолжат свое обучение дистанционно. Это еще 660 тыс. человек».- сообщает Собянин.

Мэр также приводит следующие факты: в столице проживает 370 тыс. малышей возрасте до 3-х лет, которые еще не посещают дошкольные воспитательные учреждения и находятся под присмотром мам. Значит, еще свыше 700 тыс. человек будут находиться дома.

Также Собянин сообщил: «С обострением ситуации с коронавирусом свыше 1 млн. человек в российской столице перешли на удаленный режим работы».

Все актуальные данные по коронавирусу как в России, так и в мире публикуются на портале стопкоронавирус.рф.

Москва Самоизоляция
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