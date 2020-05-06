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Самые опасные предметы в период пандемии коронавируса


 Pavel Markovich0
Гаджеты и косметика
Фото: makeup.ru

В разгар коронавирусной пандемии важно знать, какие предметы и зоны представляют наибольшую опасность заражения. Результаты по исследованию риска инфицирования опубликовали специалисты клиники Handbag Clinic (Великобритания).

Медики напомнили, что коронавирус способен длительное время существовать на различных поверхностях. При этом наиболее вероятным местом его нахождения являются руки, потому их нужно регулярно мыть или дезинфицировать.

Также повышенную опасность представляют всевозможные гаджеты и сумки, поскольку они постоянно соприкасаются с потенциально инфицированными поверхностями. Длительное время вирус может сохраняться на ключах и кошельках.

Среди других опасных предметов специалисты выделяют косметические средства, предметы гигиены и наушники. Перед их использованием медики рекомендуют мыть руки.

В качестве мер защиты медики рекомендуют дезинфекцию потенциально опасных предметов (при возможности). При этом салфетки после процедуры не следует сразу выбрасывать в ведро. Предварительно их нужно положить в пакет. Для дезинфекции применяются спиртовые растворы с содержанием спирта от 70%.

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