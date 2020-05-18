Самые востребованные и хорошо оплачиваемые профессии в текущей ситуации

Кризис многим не оставляет выбора – люди вынужденно меняют места работы, увольняются или ищут новые возможности заработка. В любом случае приходится как-то выживать, а потому немаловажно продолжать искать те ниши, которые способны обеспечить достойный уровень жизни уже сегодня. Если вы хотите достойно зарабатывать, рассмотрите вариант удаленной занятости, сферы продаж и организации бизнеса онлайн. Сегодня это одни из самых перспективных профессий.

В текущей ситуации появляются новые возможности, а старые закрываются. Поэтому, если вы хотите выжить, придется учиться и осваивать новые навыки. Преимущество в том, что пока другие все еще ждут помощи от государства, вы уже можете начинать действовать. В итоге самые активные граждане, в какой бы стране не находились, смогут зарабатывать и получать средства на свое существование.

Какие профессии самые востребованные и хорошо оплачиваемые в текущей экономической реальности?

Нужно понимать, что рынки перестраиваются. Где-то это происходит быстрее, а где-то – медленнее, но рынок труда уже никогда не будет прежним. Поэтому лучше всего учиться находить перспективные варианты занятости уже сегодня.

Например, вы можете работать:

В продажах. Продажи – это та сфера, которая всегда нуждается в специалистах. В то же время большинство людей до сих пор считают продажу чем-то «грязным» и «недостойным». Это, конечно, выбор каждого человека, но если стоит вопрос заработка и выживания в сложное время, придется ментально перестраиваться. А на продажах различных товаров можно отлично заработать, причем даже в непростое время. Хотите получать стабильную зарплату? Выберите компанию, чьи продукты вам по душе, и можете погружаться в продажи. В сфере онлайн-разработок. Причем вам не обязательно становиться программистом или делать сайты, хотя спрос в ИТ на таких специалистов только растет. Вы можете также научиться иллюстрировать игры, стать художником приложений, арт-директором и прочее. Такие творческие профессии, кстати, еще и отлично помогают расслабиться и перезагрузить мозг. Прикладное обучение. Те, кто способен заниматься с детьми или взрослыми, преподавать без работы точно не останутся. Ведь сегодня есть огромный спрос на обучение любых форматов: кто-то учится на курсах английского онлайн (ведь так дешевле), а кому-то нужно, чтобы дети нормально обучались в удаленном формате.

Есть и другие профессии, которые никуда не делись, остались востребованы и вы можете себя в них попробовать: специалисты в области ремонта, швеи и портные, мастера по ремонту изделий из кожи (сумок, обуви), автослесари, веломеханики и так далее.