Сбербанк научит россиян готовить на карантине

Во время длительного отпуска важно сохранять хорошие отношения в семье, по возможности привлекая домочадцев к совместному выполнению домашних дел. Можно вместе заниматься спортом, играть, изучать иностранные языки, смотреть фильмы, выращивать цветы. А представители крупнейшего банка России и мультимедийного сервиса Okko предлагают россиянам улучшить свои кулинарные способности, научиться готовить в домашних условиях блюда, которые подаются в ресторанах, и почувствовать себя настоящими мастерами кулинарного искусства.

Как научиться готовить домашнюю пищу в дома на карантине?

В проекте под названием «Когда мы дома» от Novikov School, которая на сегодняшний день считается самым крупным образовательным проектом на территории России, примут участие топовые шеф-повара из самых дорогих и популярных ресторанов. Мастера научат всех присоединившихся к проекту готовить блюда разных стран мира.

Видеоуроки с приглашенными звездами кулинарии обещают постепенно выкладывать в Okko. Всего планируется записать порядка 3 сотен роликов, длительность которых будет составлять 4-40 минут (с учетом сложности блюда). Коллекция периодически будет пополняться рецептами лучших кулинаров, мастер-классы по приготовлению изысканных блюд также проведет Артур Овчинников, шеф-повар представленной школы.

По словам гендиректора Okko Яны Бардинцевой, во время самоизоляции можно заниматься ранее недоступными делами:

Теперь пользователи Okko смогут готовить дома вместе с мастерами высочайшего класса — шеф-поварами Novikov School. Благодаря подробным инструкциям ведущих кулинаров России готовить блюда ресторанного уровня дома стало как никогда просто.

Юлия Митрович, являющаяся сооснователем школы, признается, что гордится партнерством со Сбербанком и крупнейшим видеосервисом и присоединением Novikov School к проекту:

Наша миссия — познакомить широкую аудиторию с искусством гастрономии, и партнерство с Okko — идеальный для этого способ. Готовить дома приятно, а с нашими видеоуроками от лучших шеф-поваров вы можете быть уверены в результате.

Чтобы узнать новые кулинарные хитрости и порадовать родных ресторанными блюдами, достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте онлайн-кинотеатра Okko и следить за пополнением подборки. Подчеркивается также, что помимо кулинарных уроков пользователей порадуют фильмами о путешествиях, онлайн-тренировками, прямыми трансляциями концертов звезд шоу-бизнеса, виртуальными экскурсиями, которые будут проводить известные личности.