Сергей Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавирусной инфекции

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью теле-каналу «Россия 1» заявил о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся уже через несколько месяцев.

В частности, он сообщил, что через уже несколько месяцев можно будет в промышленном масштабе начать вакцинацию людей. Он также подчеркнул, что вокруг нас всех ещё сохраняется постоянный риск заражения, ведь в какой-то момент рядом может оказаться человек, который даже не будет подозревать о том, что он является носителем инфекции.

Ранее Сергей Собянин говорил о том, что контроль за переводом сотрудников на удалённую работу позволит предотвратить закрытие предприятий в связи с коронавирусом. В соответствии с одним из указов мэра, руководители организаций обязаны отправлять столичным властям точные сведения о сотрудниках, которые работают удалённо.

Напомним, что в Москве с 9 октября были приняты новые меры контроля за соблюдением противокоронавирусных ограничений, которые были введены ранее. Так, до окончания школьных каникул школьники не смогут воспользоваться возможностью льготного проезда в транспорте. Средства, которые были уплачены за проезд, не сгорят и перенесутся на более поздний период.

Точно такая же ситуация происходит и с пенсионерами: в период до 28 октября гражданам старше 65 лет и лицам, страдающим различными хроническими заболеваниями, будет ограничен бесплатный проезд в общественном транспорте. Все они сейчас должны оставаться дома.