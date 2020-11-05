Ситуация с коронавирусом в Москве сильно ухудшилась

Московские власти накануне заявили о том, что ситуация с распространением коронавируса в мегаполисе заметно обострилась. Хотя буквально в начале недели градоначальник столицы Сергей Собянин уверял горожан об обратном.

По словам Собянина, которые он озвучил еще в понедельник, ситуация по коронавирусу в московском регионе стабилизировалась, а благодаря ограничительным мерам, принятым властями мегаполиса, был освобожден практически на половину коечный фонд столицы, поэтому у медицинской системы есть допустимый запас прочности.

Вчерашнее заявление градоначальника свидетельствует о том, что за последние несколько суток значительно выросла статистика по выявлению новых случаев заражений и госпитализации горожан. По мнению Собянина, ранее снижение показателей стало возможным за счет перевода большинства офисных работников на дистанционный рабочий режим и строгого соблюдения масочного режима. Столичный мэр подчеркнул, что позитивная динамика, наблюдавшаяся в последние две недели, резко изменилась с начала этой недели.

Ранее стало известно, что московские власти продлили «удаленку» для школьников с шестого по одиннадцатый класс включительно. Домашнее обучение для учеников московских школ продлится как минимум до 22 ноября. Кроме этого, Собянин высказался в плане того, что из-за сложившейся обстановки ни в коем случае нельзя расслабляться. Он отметил, что благодаря введенному три недели назад дистанционному режиму обучения, количество старшеклассников заразившихся коронавирусной инфекцией заметно сократилось.