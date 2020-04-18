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Собянин: если понадобится, пропускной режим в Москве будет ужесточен


 Pavel Markovich0

Столичные власти готовы к ужесточению пропускного режима, если возрастет количество нарушений со стороны организаций и жителей Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин, когда давал интервью телевизионному каналу «Россия 1».

Пропускной режим
ФОТО: mymsk.online

Те изменения, которые внесены в законодательство в связи с пандемией коронавируса, станут инструментом для применения более жестких мер.

Собянин также упомянул, что многие жители прислушиваются к советам, касающихся соблюдения режима самоизоляции, и следуют им. Мэр, в частности, сказал: «Практически на полмиллиона уменьшился транспортный поток».

Сейчас власти стараются улучшить систему, работают над выявлением пропусков с некорректными данными для их ликвидации.

Введение пропускного режима

Пропускной режим в столице действует со среды. Чтобы совершить поездку на всех видах транспорта, куда входит даже велосипед и электросамокат, необходимо иметь цифровой код.

Без пропуска можно передвигаться по столице пешком, но при этом соблюдать все меры предосторожности, о которых постоянно напоминают все средства массовой информации.

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