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Собянин подписал указ о новых выплатах — кто и сколько получит

Работающим в поликлиниках в период пандемии студентам и ординаторам мэр Москвы назначил выплаты.

Постановление, подписанное столичным мэром Сергеем Собяниным, касается размера выплат ординаторам и студентам, которые в период пандемии COVID-19 работают в поликлиниках города. Эта информация была озвучена пресс-службой столичного мэра после того, как завершилось заседание президиума правительства Москвы.

Одним из вопросов, которые обсуждались в ходе заседания, был размер выплат работающим студентам и ординаторам в период сложной эпидемиологической ситуации в столице.

«Те ординаторы и студенты медицинских ВУЗов Москвы, которые проходили практику в поликлиниках города в ноябре-декабре 2020 г., будут поощрены дополнительными выплатами. Сергей Собянин уже подписал по этому поводу постановление», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Ежемесячная выплата для ординаторов составит 10 тыс. руб., для студентов — 7 тыс. руб. Субсидия будет выплачена более, чем 3 тыс. человек.

Студенты и ординаторы медицинских вузов Москвы были привлечены к работе, чтобы оказать помощь врачам и медсестрам столичных поликлиник, которые испытывают колоссальную нагрузку в связи с обострением ситуации из-за пандемии коронавируса.

Выплата Карантин Собянин
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