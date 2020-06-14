Собянин рассказал, как будет проходит снятие карантинных ограничений в Москве

Собянин С. С. рассказал телеканалу «Россия — 1» о планах по снятию карантинных мер.

В июле планируется открыть гражданам свободный доступ к театрам, кинотеатрам, станет возможным посещение массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Предполагается, что на снятие запретов уйдет весь июль, также мэр сказал, что все разрешения будут происходить в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. Если положение ухудшится, то сроки отодвинут, если все будет в порядке, то возвращение к нормальной жизни произойдет быстрее.

Ранее Сергей Собянин сообщил о поэтапном выходе столицы из ограничительных мер. 9 июня в городе отменили режим самоизоляции, сняли пропускной режим. Горожане разных возрастов получили возможность свободно гулять и ходить по городу, был отменен график прогулок. Возобновилась работа некоторых предприятий, стал функционировать каршеринг. Открылись салоны красоты и парикмахерские.

Следующий этап снятия ограничений планируется на 16 июня. С этого времени будут открыты музеи, выставки, зоопарки, стоматологические кабинеты. С 23 июня начнут работать бассейны, предприятия фитнес-индустрии, москвичам можно будет проводить время на детских, спортивных площадках, в беседках и на лавочках.