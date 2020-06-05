Соцопрос показал, что половина россиян не сможет позволить себе отдых в этом году

Стали известны итоги исследований, проведённых холдингом «Ромир» и компанией BCG. Так, по сообщениям ТАСС, практически половина населения России, а именно 49%, не поедет этим летом в отпуск и будет экономить на досуге. Ещё 41% сограждан откажется от посещения концертов и визитов в салоны красоты. 38% россиян собирается экономить на общественном транспорте.

Примерно 44% респондентов планируют отказаться от походов в кинотеатр, а 22% опрошенных урежут траты на медицинские процедуры и покупку профилактических лекарств. Население готово жить в режиме экономии достаточно долго, однако рассчитывает расширить свои расходы после отмены действующих ограничений.

Около половины россиян планирует оставаться на прежнем уровне расходов. Средства будут тратиться на покупку продуктов, одежды, обуви и косметики. Приобретение автомобиля в кредит интересует около 23% россиян.

По словам экспертов, под влиянием коронавируса на рынке России сформируется новая модель потребления, при которой главным фактором выбора товара будет цена.