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Совершится ли объединение двух российских областей?


 Pavel Markovich0
Прапор России
Прапор России

Руководство Ненецкого автономного округа и Архангельской области предложило объединить оба региона. Основным поводом явилось сильное снижение цен на «черное золото». Бюджеты АО и области по большей части зависят от нефти. В настоящий момент эксперты заявляют, что большому краю откроются абсолютно иные возможности для дальнейшего развития.

Первым шагом стало подписание главами регионов меморандума о намерении объединить субъекты. Как отмечает помощник губернатора Архангельской области, говорить об объединении можно будет лишь после широкого обсуждения жителями регионов такой возможности. Чиновники намерены привлечь как можно больше людей к дискуссии.

НАО и Архангельская область во многом сильно похожи. Оба края близки к Арктике, в обоих проживают как русские, так и ненцы (как и многие другие народности). Регионы живут с идеей общего дома уже давно.
Врио губернатора НАО поясняет, что экономика данного субъекта слишком зависима от мировых цен на углеводороды. В настоящий момент это стало для региона существенной проблемой, так как в бюджете образовался чудовищный дефицит. Поэтому руководство автономного округа решило искать пути выхода из кризисной ситуации.

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В случае, если произойдет объединение, то в Российской Федерации появится шестой по площади регион. По размерам он превзойдет Германию и Италию взятые вместе. Но первым делом, конечно, появится огромное количество новых возможностей для качественного разрешения многих проблем. Речь идет о выходе на новый уровень развития всей дорожной инфраструктуры регионов, также подразумевается развитие здравоохранения и образования.

Сейчас же необходимо, чтобы жители двух северных регионов сообща решили какое будущее их ждет. За населением остается последнее слово, которое оно выскажет на референдуме. О дате его проведения будет сообщено отдельно.

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