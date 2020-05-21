Совфед предложил расширить ответственность за шум по ночам

В Совете Федерации обеспокоены ночным спокойствием россиян, поэтому выступили с инициативой дополнить Кодекс об административных правонарушениях ответственностью для ресторанов за громкую музыку в ночное время. В этом заявлении также отметили, что инициатива касается не только ресторанов и увеселительных заведений, но и, например, строек, которые продолжают работу по ночам.

В Совфеде также отметили, что сегодняшняя формулировка подобной статьи в Кодексе за нарушение тишины в ночное время предусматривает ответственность только в случаях, когда тишина была нарушена в быту. По словам Ирины Рукавишниковой, являющейся первым зампредом по конституционному законодательству в Совете Федерации, рестораны или кафе, расположенные рядом с жилыми постройками часто нарушают права граждан в ночное время, как и шумные ночные работы.

Отдельно Рукавишникова отметила, что речь идет только о том, чтобы у сотрудников полиции была возможность защитить права россиян, ведь на сегодняшний день муниципальные служащие не могут им в этом помочь.

Данная инициатива вышла в рамках программы совершенствования законодательства, цель которой в улучшении состояния экономической и социальной сфер и повышения их эффективности.