С каждым годом новые штаммы опасных вирусов появляются быстрее, чем лекарства от них. Поэтому людей волнует вопрос надежной защиты от заражения. Можно ли предупредить проникновение возбудителей в организм появлением в общественных местах в медицинских масках?

Одноразовые медицинские изделия, которые должны защищать от вдыхания зараженных частиц через рот и нос, изготавливают из нетканых волоконно-полимерных материалов. Они должны быть трех-четырехслойными и состоять из:

Изделия выпускают взрослых и детских размеров. Они бывают стерильными и нестерильными. Качественная маска содержит дополнительные элементы защиты. Например, четвертый гидрофобный внутренний слой либо экран, спасающий от контакта с биологическими жидкостями больного. Но даже такие усовершенствованные изделия являются одноразовыми. Медперсонал обязан менять их после каждого больного.

Ни одна из моделей медицинских масок не спасает носителя от вдыхания мельчайших летающих вирусов и представляющих опасность заражения бактерий. Средством индивидуальной защиты при вирусных эпидемиях считаются только респираторы.

Канадские, британские и американские специалисты были единодушны во мнении, что маски необходимы больничному персоналу, который осуществляет уход за носителями вирусов. За пределами стен медучреждений надевать их нет смысла, так как их защитные способности напрямую зависят от способа надевания, снимания и утилизации.

Известный российский вирусолог М. Щелканов высказал аналогичное мнение о том, что не стоит ждать каких-либо гарантий в отношении заражения, если медицинская маска неплотно охватывает лицо. Более эффективны многослойные защитные средства, а страховки, и то не стопроцентной, можно ожидать только от респираторов с качественными фильтрами.

Относительно продолжительности ношения российский эксперт убежден, что для одноразовых масок этот срок составляет не более часа. Его зарубежные коллеги говорили о двух часах.

Относительно ношения масок на улицах городов в период вирусных эпидемий существуют вполне официальные рекомендации. Ознакомиться с ними можно на портале Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Рекомендации в очередной раз напоминают, что такие защитные средства могут служить барьером распространения вирусных инфекции от заболевшего здоровым людям.

Но больные должны менять медицинские маски каждые два часа, а использованные изделия немедленно утилизировать. Тем, у кого нет никаких признаков вирусного поражения, надевать их бессмысленно. Исключение составляют медработеники и люди, которые ухаживают за членами семьи, когда их пациенты имеют следующие признаки:

Для здоровых людей более эффективным способом спастись от заражения каким либо вирусом будет соблюдение личной гигиены. Вирусы находятся не только в воздухе. Они могут быть на любых предметах, к которым прикасался больной – на денежных купюрах, телефонах, дверных ручках, клавиатуре компьютера. Поэтому лучшее средство профилактики – мыло и дезинфицирующие жидкости для рук. И память об осторожности, чтобы не касаться грязными пальцами глаз и лица.

Далее рекомендуем посмотреть видео, где эксперт-врач рассказывает спасают ли маски от заражения вирусом.



