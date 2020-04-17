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Стала известна точность тестов для обнаружения коронавируса


 Pavel Markovich0

Была выявлена точность 11 зарегистрированных в России тестов для обнаружения коронавирусной инфекции. Она составляет 95% и более. Данная информация была опубликована на официальном веб-сайте Росздравнадзора.

Проверка анализов
ФОТО: i.mycdn.me

В ведомстве также сообщили о том, что погрешность в 5% объясняется неверным сбором мазков, обработкой, перевозкой и хранением анализов.

Также там уточнили, что были раскрыты сведения по состоянию на 14 апреля — именно в тот день стало известно о регистрации и разрешении на применение 11 тестов, которые не являются экспресс-тестами. В Росздравнадзоре сообщили о предупреждении ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в мире нет вакцины против коронавирусной инфекции. А препараты с заявленным профилактическим воздействием в отношении коронавируса могут оказать вредное влияние на здоровье.

Согласно последней информации, за день в 78 областях нашей страны обнаружили 3448 случаев заболевания. Таким образом, их общее количество — 27938. Была зафиксирована смерть 34 человек. Общее количество летальных исходов возросло до 232 пациентов.

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