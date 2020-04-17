Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Стало известно какие документы москвичам надо иметь при себе при выходе на улицу


 Pavel Markovich0

«Интерфакс» сообщил о заявлении депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, в котором он прокомментировал необходимость носить при себе документы при выгуливании собаки, посещении магазина и аптеки для москвичей во время карантина.

Москвичи
ФОТО: s00.yaplakal.com

По словам депутата, при себе нужно иметь паспорт и документ который подтверждает место пребывание гражданина по конкретному адресу. Это может быть свидетельство собственника при проживании в апартаментах, где регистрация жильцов невозможна. Для арендующих жилье – копия договора аренды. Проживающие у родственников либо друзей должны запастись письменным подтверждением собственника квартиры.

Если человек оказался на улице без соответствующих подтверждающих постоянное проживание в столице документов, ему может грозить составление протокола. Позже гражданина пригласят к инспектору для предъявления бумаг, которых у него при себе не было. В заявлении депутата содержалась рекомендация владельцам рабочих пропусков оформить еще один дополнительный для целевых поездок выходного дня.

Система цифровых пропусков введена в столице с 15 апреля. Нововведение было призвано ограничить передвижение москвичей общественным транспортом и на собственных автомобилях. Пропуска выдаются всем обратившимся по заявлению с указанием уважительных причин для поездок без ограничений. Но власти могут проверять предоставленные заявителем сведения. Это необходимые в условиях пандемии ограничения.

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Для россиян предложили вести «гаражную амнистию»
  2. Как экономить на продуктах в условиях эпидемии COVID-19
  3. Что сулит «гаражная реформа» стартующая в 2020 году?
  4. Стало известно, почему люди ощущают вкус одного продукта с разной силой
  5. Спасает ли медицинская маска от вирусов?
  6. Для получения пособия по безработице достаточно одного онлайн заявления
  7. В скором времени в России будет на много проще получит маткапитал
  8. По программе реновации по всей России планируют снести каждый 5-й многоквартирный дом
  9. В регионах России жители массово начали восстанавливать общие антенны.
  10. Советы для родителей: чем заняться подростку на карантине
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о