Стало известно какие документы москвичам надо иметь при себе при выходе на улицу

«Интерфакс» сообщил о заявлении депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, в котором он прокомментировал необходимость носить при себе документы при выгуливании собаки, посещении магазина и аптеки для москвичей во время карантина.

По словам депутата, при себе нужно иметь паспорт и документ который подтверждает место пребывание гражданина по конкретному адресу. Это может быть свидетельство собственника при проживании в апартаментах, где регистрация жильцов невозможна. Для арендующих жилье – копия договора аренды. Проживающие у родственников либо друзей должны запастись письменным подтверждением собственника квартиры.

Если человек оказался на улице без соответствующих подтверждающих постоянное проживание в столице документов, ему может грозить составление протокола. Позже гражданина пригласят к инспектору для предъявления бумаг, которых у него при себе не было. В заявлении депутата содержалась рекомендация владельцам рабочих пропусков оформить еще один дополнительный для целевых поездок выходного дня.

Система цифровых пропусков введена в столице с 15 апреля. Нововведение было призвано ограничить передвижение москвичей общественным транспортом и на собственных автомобилях. Пропуска выдаются всем обратившимся по заявлению с указанием уважительных причин для поездок без ограничений. Но власти могут проверять предоставленные заявителем сведения. Это необходимые в условиях пандемии ограничения.