По мнению экспертов, в связи с тем, что во многих российских субъектах заметно поднялись цены на зерно и муку, в России после 1 января ожидаемо вырастет стоимость целого ряда продуктов питания, включая хлеб.

Журналисты агентства «Спутник» предсказали, что стоимость хлеба после новогодних праздников поднимется на 3-10%. Рост цен на зерно спровоцирует за собой подорожание яиц и мяса птицы примерно на 8%.

Учитывая неблагоприятную ситуацию с урожаем наряду с недобросовестным действием ряда крупных поставщиков, ожидается повышение цен на сахар в пределах 3-5%. Перечеркнуть рост цен должен договор правительства с поставщиками и ритейлерами, который подразумевает заморозку цен на этот важный для российского населения товар.

Кроме этого, могут вырасти ценники на молоко и молочную продукцию, так как с 1 января по всей стране вводится обязательная маркировка на ряд товаров. Прогнозируется повышение цен также на такие продукты, как бобовые и крупы (12%), шоколад, конфеты и сладости (3-4%).

Колебания курса валют и неурожай могут вызвать подорожание отдельных фруктов, овощей и других продуктов питания.

Касательно стоимости лекарственных препаратов прогнозируется изменение в сторону роста. В зависимости от курса рубля к доллару импортные лекарства для российских граждан подорожают в пределах 2-15%.