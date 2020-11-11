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Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от COVID-19

Вакцинация

По информации, полученной от главы НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гамалеи, в ближайшие недели ожидается начало массовой кампании, связанной с вакцинацией населения России «Спутником V». Эту информацию сообщает «Интерфакс».

Ученый также подтвердил эффективность вакцины при клинических испытаниях.

«Полученные данные об эффективности вакцины открывают путь к массовой вакцинации граждан РФ от COVID-19. Скорее всего она начнется в самые ближайшие недели», — сказал Гинзбург.

Возможность вакцинации «Спутником V» широких слоев населения обеспечена за счет ее масштабного производства на новых производственных площадках.

По информации, датированной сегодняшним днем в твиттер-аккаунте «Спутник V», завершилась третья по счету фаза клинических проверок вакцины и проведен первый промежуточный анализ, который показал эффективность российской прививки от коронавируса на 92%.

В сообщении было отмечено: «За основу расчета было взято распределение 20-ти подтвержденных фактов заражения, которые были выявлены в группе плацебо и в той группе, что проходила вакцинацию».

Ранее «СМИ» уже сообщали о «Спутнике V», как о первой вакцине от COVID-19 во всем мире. Ее разработкой совместно занималось два научных центра: НИЦ им. Н.Ф.Гамалеи и 27-ой НИИ Минобороны РФ.

Президент страны В.В. Путин не так давно выступил с заявлением, в котором, в частности, сказал, что вакцина способствует развитию стойкого иммунитета к коронавирусу не дает побочных эффектов. Он также сказал, что его дочь поставила себе вакцину и чувствует себя превосходно.

Вакцинация Коронавирус
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