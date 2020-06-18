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Стало известно, когда восстановится работа российских школ


 Владимир Корниецкий0
Работа российских школ
Фото: gorodok.bz

Вначале сентября российские школы откроют для учеников. Такое заявление сделала Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, на канале «Россия 1» в программе «Вести».

Попова подчеркнула, что есть высокая доля вероятности возвращения учеников к привычному формату обучения уже с начала нового учебного года. Ситуация управляемая и контролирована. Кроме этого, в Роспотребнадзоре уже подготовили специальные рекомендации организации учебного процесса в новых условиях, связанных с коронавирусом.

По словам Анна Поповой, число заболевших коронавирусом стабильно снижается, согласно прогнозам, для достижения минимального количества инфицированных понадобится еще месяц, так что к началу сентября будут созданы все условия для открытия школ и остальных учебных заведений.

Стоит напомнить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, все учебные заведения России перешли на дистанционное обучение. Также было принято решение перенести ЕГЭ и вступительные экзамены, но провести их обязательно очно.

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