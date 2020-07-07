Стоит ли опасаться возвращения «90-х» в Россию из-за коронавирусной инфекции?

РИА Новости, основываясь на исследованиях «Национального индекса тревожностей» компанией КРОС, сообщает о вероятном сценарии последствий пандемии COVID-19. Известно, что жители некоторых регионов РФ всерьез обеспокоены возвращением «лихих 90-х».

Экспертами установлена причина формирования индекса тревожностей. Указывается анализ СМИ и соцсетей с учетом актуальности темы и длительности информационной волны. В составленном отчете содержатся сведения о волнениях жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также населении Краснодарского края, Республики Татарстан и Свердловской, Сахалинской, Новосибирской и других областей, связанных с возможным наступлением кризиса.

Документ подтверждает введение сокращенного рабочего дня торговых точек по продаже алкоголя в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии, направленного на улучшение обстановки. В Забайкалье была предпринята попытка полного запрета на торговлю спиртными напитками. Вскоре указ был отменен по рекомендации Минпромторга.

Ранее «Рамблер» уже писал о маловероятности возвращения «90-х», что доказано в ходе изучения воздействия пандемии коронавирусной инфекции на экономику РФ, проведенном международной компанией Boston Consulting Group. По сообщениям «Рамблер».