Стоит ли покупать недвижимость во время карантина?

В связи с нарастающим экономическим кризисом у многих остро встал вопрос об обстановке на рынке недвижимости. Стоит ли сейчас продавать и покупать жильё и коммерцию?

Делая выводы по итогам минувших кризисов в экономике, можно отметить, что рынок недвижимости дольше остальных сохраняет стабильность. Квадратный метр не способен менять свою стоимость с такой же скоростью, с какой падает курс рубля и рушатся фондовые рынки.

Недвижимость в целом и не зависит от нефти, газа и курса национальной валюты, поэтому сейчас самое время, если имеются крупные накопления, выгодно их вложить. А вкладывание денег в недвижимость – это надёжный способ защитить свои средства от дефолта и других экономических «сюрпризов». Но это касается покупки недвижимости за наличные средства, без займов и ипотеки.

Связываться с ипотечным кредитом в период мирового кризиса не совсем целесообразно, это может послужить дополнительным усложнением, и без того непростой личной финансовой ситуации. К тому же, есть большая вероятность, что через несколько месяцев Центробанк снизит процентные ставки из-за снижения спроса на ипотеку.

По мнению экспертов, лучшим временем для инвестиций в недвижимость станет лето 2020, из-за затяжных карантинных мер покупательская способность к июню-июлю резко снизится. Кроме того, лето и так считается сезоном низкого спроса на рынке недвижимости. Застройщикам, девелоперам и продавцам вторички ничего не останется, как понижать цены.

При оформлении сделки сейчас, стоит учитывать тот факт, что МФЦ не работают, а Росреестр работает с большими ограничениями, и могут возникнуть сложности с регистрацией документов. Возможность самостоятельной личной сдачи документов на регистрацию практически равна нулю.

Покупая и продавая недвижимость в период карантинных мер, необходимо более ответственно и заранее просчитать все моменты и взвесить риски.