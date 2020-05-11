Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Стоит ли покупать недвижимость во время карантина?


 Pavel Markovich0
Квартира
Фото: https://dnepr.info/wp-content/uploads/2020/04/kvartira-1024×576.jpg

В связи с нарастающим экономическим кризисом у многих остро встал вопрос об обстановке на рынке недвижимости. Стоит ли сейчас продавать и покупать жильё и коммерцию?

Делая выводы по итогам минувших кризисов в экономике, можно отметить, что рынок недвижимости дольше остальных сохраняет стабильность. Квадратный метр не способен менять свою стоимость с такой же скоростью, с какой падает курс рубля и рушатся фондовые рынки.

Недвижимость в целом и не зависит от нефти, газа и курса национальной валюты, поэтому сейчас самое время, если имеются крупные накопления, выгодно их вложить. А вкладывание денег в недвижимость – это надёжный способ защитить свои средства от дефолта и других экономических «сюрпризов». Но это касается покупки недвижимости за наличные средства, без займов и ипотеки.

Связываться с ипотечным кредитом в период мирового кризиса не совсем целесообразно, это может послужить дополнительным усложнением, и без того непростой личной финансовой ситуации. К тому же, есть большая вероятность, что через несколько месяцев Центробанк снизит процентные ставки из-за снижения спроса на ипотеку.

Читайте также:  Врач рассказал как не принести коронавирус с улицы в дом

По мнению экспертов, лучшим временем для инвестиций в недвижимость станет лето 2020, из-за затяжных карантинных мер покупательская способность к июню-июлю резко снизится. Кроме того, лето и так считается сезоном низкого спроса на рынке недвижимости. Застройщикам, девелоперам и продавцам вторички ничего не останется, как понижать цены.

При оформлении сделки сейчас, стоит учитывать тот факт, что МФЦ не работают, а Росреестр работает с большими ограничениями, и могут возникнуть сложности с регистрацией документов. Возможность самостоятельной личной сдачи документов на регистрацию практически равна нулю.

Покупая и продавая недвижимость в период карантинных мер, необходимо более ответственно и заранее просчитать все моменты и взвесить риски.

Связи поста: > > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Синоптики назвали народные приметы, с помощью которых можно предсказать погоду
  2. В Кремле рассмотрели возможность выплаты пособий всем гражданам Российской Федерации
  3. Указ: по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
  4. Как правильно ухаживать за кожаной обувью, сумкой или курткой в домашних условиях
  5. 43% россиян отмечают увеличение расходов на продукты в период самоизоляции
  6. В Москве мошенники маскируются под коммунальщиков — будьте осторожны
  7. Есть ли смысл носить медицинские маски здоровым людям?
  8. По программе реновации по всей России планируют снести каждый 5-й многоквартирный дом
  9. В России запретили сдавать квартиры посуточно
  10. Уточнены правила защитных мер священнослужителей при контакте с заболевшими
Дзен

Читайте также:
Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о