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Стоит ли ждать введения льготной ипотеки на вторичное жильё?

Ранее руководитель Совета Федерации выступала с предложением о том, чтобы программа, касаемая льготной ипотеки, действовала и на вторичную жилую недвижимость. Но правительство на такую инициативу дало отрицательный ответ.

М. Хуснуллин заявил, что Госдума не собирается рассматривать и вводить ипотеку по льготной программе на вторичку. Сейчас, если покупать квартиру в новом доме, можно взять ипотеку под льготные 6,5%.

Несколько дней назад В. Матвиенко предложила рассмотреть возможность предоставления целевых субсидий на жильё, бывшее в употреблении. Вместе с тем, в Центральном банке уже не однократно отмечали, что такая ипотека, действующая по льготной программе, влечёт за собой отрицательные последствия.

Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила, что сейчас цены на квартиры растут быстрее, чем доходы у граждан и инфляция. В итоге теперь растущие цены на квартиры их значительно опережают.

Поэтому, чтобы не образовался “мыльный пузырь”, программу нужно сворачивать своевременно. Цена квадратного метра в новых строящихся домах города Москвы, рассчитанных на массового потребителя, с начала года увеличилась на 16%. Такие данные приводит риэлтерская компания “Метриум”.

Вторичное жилье Жилье Ипотека
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